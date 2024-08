11-jarige Kash is wereldkampioen motorcross en dat smaakt naar meer

Kash van Hamond uit Best is nog maar elf jaar oud en helemaal weg van motorcross. Hij is sinds half juli de regerend wereldkampioen in de 65cc klasse en wil volgend seizoen hetzelfde presteren met een 85cc motor. Maar zijn grote droom is ooit de MXGP te winnen en om dat te bereiken traint hij zelfs in de zomervakantie door.

Het fanatisme en de vastberadenheid druipt er vanaf bij de jonge Kash van Hamond als hij op circuit De Landsard zijn trainingsrondjes rijdt. Zelfs in zijn zomervakantie zit hij op de motor. Dat vindt hij leuker dan een potje zwemmen of het bouwen van een hut. "Ik kan nu wel een wereldtitel hebben, maar we moeten wel gewoon verder", zegt hij professioneel. Kash baalt dan ook een beetje dat hij voor de opnames van een filmpje de training nog even op zijn 65cc motor moet rijden. Liever pakt hij de 85cc waar hij volgend seizoen mee gaat rijden. "Ik hoop dat ik dan weer mee mag met Team NL en opnieuw de titel kan pakken", klinkt het ambitieus.

"De mensen zeiden allemaal dat ik wel gas moest geven."

Maar eerst even terug naar 14 juli van dit jaar. Op 11-jarige leeftijd pakt de jonge motorcrosser uit Best voor het eerst een wereldtitel. Als hij in Heerde als eerste over de finish komt, schreeuwt hij het uit van geluk en vloeien de tranen rijkelijk. "Er waren veel mensen voor mij komen kijken", vertelt Kash. "Die zeiden allemaal dat ik wel gas moest geven. Dat bracht wel meer spanning met zich mee, maar dat moet je van je af laten glijden. Toen ik won, was dat heel emotioneel. Van blijdschap wilde ik meteen naar mijn vader toe. Want die heeft gezorgd dat ik wereldkampioen kon worden. Net als mama en mijn zus." Het hele gezin staat in het teken van de motorcross en ze genieten samen van het succes van Kash. "Hij heeft er hard voor gewerkt, dus ik ben supertrots", zegt vader Ramon van Hamond. En ook voor moeder Michelle was het een glorieuze dag. "Ik had kippenvel van begin tot eind. Het gevoel was extreem."

"Ik wil graag wereldkampioen worden in de MXGP."

Het kost wel veel tijd. "Ik heb eigenlijk een dubbele baan", vertelt Ramon. "Je moet als gezin wel op één lijn zitten. Want als onze dochter het niet ziet zitten, houdt het ook op. Maar die helpt ook mee. Ik hoop dat hij ver komt, maar dat is nog een lange weg. En tot die tijd gaan we veel plezier maken." Plezier heeft Kash zeker, maar hij ook grote plannen. "Ik wil graag wereldkampioen worden in de MXGP", zegt hij stellig. "Net zoals Jeffrey Herlings of Jorge Prado. Daar droom ik wel van, ja."