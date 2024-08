Man (20) zwaargewond bij steekpartij, twee verdachten (15 en 21) opgepakt

Een man (20) uit Tilburg is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij op het Korvelplein in zijn woonplaats. Voor de steekpartij zijn twee verdachten aangehouden, onder wie een jongen van vijftien uit Tilburg. De tweede aangehouden verdachte is een man van 21 uit Oisterwijk. Dat meldt de politie donderdag.

Meerdere getuigen hebben de steekpartij rond half elf zien gebeuren en belden de politie. Eén van de getuigen heeft eerste hulp aan het slachtoffer verleend. De gewonde man is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Bij een supermarkt aan de Korvelseweg kwamen woensdagavond een aantal mensen elkaar tegen. De politie vermoedt dat de groepen elkaar kenden, maar durft dit nog niet te bevestigen. Terwijl zij richting het Korvelplein lopen, ontstond er een conflict. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen met een voorwerp en liep daarbij een steekwond op. De twee verdachten zijn dezelfde avond nog aangehouden voor geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze worden momenteel beiden door de politie verhoord. De politie is op zoek naar camerabeelden..