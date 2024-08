Padel in het klein: eerste padel pingpongbaan in Brabant is een feit

Padel is de afgelopen jaren in populariteit enorm gegroeid. Padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar Sportcentrum ZUITNL in Etten-Leur heeft wel een héél kleine baan aangelegd. Zij zijn namelijk de eerste sporthal in Brabant waar je 'padel pingpong' kunt beoefenen.

Mike van Vugt, de eigenaar van het sportcentrum, legt uit hoe de sport werkt: "De bal kun je net als bij tafeltennis naar elkaar overspelen, maar je kunt ook de glazen wanden gebruiken." Hij noemt het spel dynamisch en laagdrempelig. "Doordat de bal waarmee je speelt groter is dan een normale pingpongbal, gaat het minder snel." Het spel is bedacht op een kantoor in Zweden. De werknemers speelden geregeld tafeltennis op het kantoor en gebruikten hierbij de muren. Toen ontstond het idee om het spel, net als padel, in een glazen kooi te spelen. Inmiddels ligt de baan er nu een paar weken. Mocht het de komende tijd bij het publiek aanslaan, is de aanleg van een nieuwe baan volgens Mike mogelijk: "Een nieuwe padelbaan past er niet meer bij, maar een padel pingpongbaan is dan een leuke toevoeging die niet teveel ruimte in beslag neemt.”

"Als je dit zomaar voorbij kan lopen, dan ben je geen echte balsporter.”