Hockeymannen verslaan Duitsland in olympische finale

De Nederlandse hockeymannen hebben donderdagavond in de finale van het olympische toernooi in Parijs gewonnen van Duitsland. In een duel met Brabantse inbreng waarin de stand lang gelijk bleef, trokken de hockeyers na shoot-outs aan het langste eind.

In het vierde kwart van de wedstrijd scoorde Thierry Brinkman voor Nederland. Hij hoefde na een schot van Koen Bijen alleen nog maar zijn stick er tegenaan te zetten. Duitsland maakte niet lang daarna gelijk door de bal bij een strafcorner in het Nederlandse doel te schuiven. Thies Prinz was de doelpuntenmaker namens de Duitsers. Omdat de wedstrijd in de reguliere speeltijd niet werd beslist, moesten shoot-outs bepalen wie er zou winnen. Nederland nam in een spannende serie de shoot-outs beter dan Duitsland en behaalde de gouden overwinning. Het werd daarin 3-1 voor Nederland. Brabantse inbreng

Bij Nederland speelden Joep de Mol uit Berkel-Enschot en Floris Wortelboer uit Teteringen vanaf het begin mee. In de selectie van de mannen zit ook Tjep Hoedemakers uit Geldrop. Zij staan onder leiding van bondscoach Jeroen Delmee en assistent Eric Verboom uit Boxtel.

"Je krijgt soms maar één kans om sportgeschiedenis te schrijven."