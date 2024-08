Baanwielrenster Van de Wouw pakt zilveren medaille op de keirin

Baanwielrenster Hetty van de Wouw (26) uit Kaatsheuvel heeft op de Olympische Spelen een zilveren medaille behaald in de finale van de keirin. 'Hetty Raketty' werd maar net afgetroefd om het goud door Ellesse Andrews.

Van de Wouw zette haar uitstekende vorm, die ze in de eerdere rondes liet zien, door in de eindronde. Met vijf andere rensters streed Van de Wouw, die de bijnaam Hetty Raketty heeft gekregen, om de prijzen. Het werd net geen goud voor Van de Wouw. Ze reed op de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines naar de tweede plek.

Wereldkampioene Ellesse Andrews uit Nieuw Zeeland was net iets sneller dan de Brabantse en won het goud. Van de Wouw liet wel Emma Finucane uit Groot-Brittannië achter zich.

Prestaties

De renster uit Kaatsheuvel, die nu in Apeldoorn woont, won zowel in de halve finale als de kwartfinale haar heat. Vorig jaar werd ze vierde op de wereldkampioenschappen op het onderdeel sprint.

Bij keirin rijden vijf of zes rensters achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de rensters in drie ronden om de winst.