Garage door brand verwoest, buren moeten hun huis uit

Een garage naast een huis aan de straat Marjolein in Cuijk is donderdagnacht door brand verwoest. De brandweer moest een deel van de schutting van het huis weghalen om de brand aan de achterkant van de garage te kunnen bestrijden.

Volgens de brandweer is de complete garage van binnen verwoest. Op foto's is te zien dat de ravage groot is. Buren van het huis moesten midden in de nacht hun huis uit. Nadat de brand was geblust, konden de bewoners terug naar hun huis.

De brand trok veel bekijks. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.