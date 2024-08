Het wordt zweten geblazen, temperatuur schiet naar 35 graden

Er is tropisch weer in aantocht. Maandag kan de thermometer de 35 graden aantikken. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Op dit moment bevinden we ons nog op de grens van warme en wat koelere lucht. Dat gaat gepaard met bewolking, maar in de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon door en dan halen we maxima van 23 graden.

"Zondag zal het broeierig aanvoelen."

"Dit vormt het begin voor een paar heel warme dagen", vertelt Wouter. "Het weekend zelf ziet er nog redelijk aangenaam uit. Zaterdag is het droog en komt de temperatuur uit op 25 graden, bij flink wat zon. Dan staat er een matige wind uit het zuidwesten. Dit wordt een heel mooie zomerdag." Zondag komen we langzaamaan in heel warme lucht terecht. Ook dan is het droog, schijnt de zon volop en komen we uit op een temperatuur van 30 graden. "Maar dan staat er veel minder wind. Het zal dan veel warmer en broeierig aanvoelen."

"Ik denk dat de meeste onweersbuien voor dinsdag bestemd zijn."