Dag 14 Olympische Spelen: Saalberg met estafetteteam in finale 4x400 meter

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen de hockeyvrouwen, de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer en de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Jamaica noteerden in de series de beste prestatie van hun seizoen. Nederland noteerde de zesde tijd in de series.

Atletiekvereniging zet Sven Roosen in zonnetje Eindhoven Atletiek zet vanavond Sven Roosen in het zonnetje. de meerkamper eindigde bij zijn debuut op de olympische meerkamp op een knappe vierde plaats. Hij verbrak met 8607 punten het Nederlands record van Eelco Sintnicolaas. Roosen is lid van de Eindhovense atletiekvereniging. Het sportpark is genoemd naar Eef Kamerbeek, die in 1960 vijf werd op de olympische tienkamp.

Baanrenster Van de Wouw overwint met zilver eigen verleden

De weg die baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel moest afleggen voordat ze gisteren zilver won op de olympische keirin was er een met pijn en verdriet.

Van de Wouw belandde in 2016 bij de topsportselectie. "Ik was 18 jaar oud, droomde van de Olympische Spelen van Tokio. Daar ging ik niet naartoe. Door meerdere factoren, maar ik was ook niet goed genoeg in de aanloop."

Daar was een reden voor. Zo rond 2018 kende ze een moeilijke tijd. "Mijn ouders gingen scheiden. Dat deed veel met me. En ik moest afvallen van de toenmalige bondscoach. Maar dat liep uit de hand. Ik werd ook alleen maar slechter op de fiets. Toen heb ik weer aan moeten komen, de knop om moeten zetten."

Maar de problemen waren niet zomaar voorbij. "Voordat je over een eetstoornis heen bent, dat duurt best wel lang. Mentaal heb ik er heel lang last van gehad. Het is best wel moeilijk om weer meer te gaan eten en aan te komen. Want je ziet dat het getal op de weegschaal weer naar boven gaat. Dat is hetgeen dat je altijd dacht van, dat mag niet, want ik moet juist afvallen."

Het niveau dat ze nu heeft, met het zilver op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines, is eigenlijk een overwinning op haar eigen verleden. "Al besef ik dat soms ook nog niet helemaal. Ik ben er gelukkig goed uitgekomen. Ik denk dat het altijd een beetje bij je blijft. Ik heb er nu geen last meer van, maar het heeft mijn weg richting de top een paar jaar 'on hold' gezet. Omdat ik gewoon niet goed genoeg voor mezelf zorgde. Terwijl ik dacht dat ik dat wel deed."