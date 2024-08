Dag 14 Olympische Spelen: Synchroon-tweeling De Brouwer derde na kür

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder anderen de hockeyvrouwen, de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer en de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Synchroon-tweeling De Brouwer derde na technische kür

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn in het Centre Aquatique goed begonnen aan hun jacht op een olympische medaille. Bij de technische kür eindigden de tweelingzussen met een score van 264,7066 als derde. Zaterdag wacht de vrije oefening. Tijdens het WK in Doha in februari behaalden de zussen zilver bij de duetten vrije kür. Tijdens WK's en EK's kunnen synchroonzwemmers op zowel de vrije kür als de technische oefening een medaille winnen. Op de Spelen worden de punten van beide disciplines samengevoegd in één klassement. De Nederlanders moeten zaterdag bij de vrije oefening een achterstand zien goed te maken op de Chinese zussen Wang Liuyi en Wang Qianqi (276.7867) en de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (267,2533).

Noortje en Bregje de Brouwer in actie tijden het synchroonzwemmen (Foto: ANP)

Baanrenster Van de Wouw verder in olympisch sprinttoernooi

Baanrenster Hetty van de Wouw heeft de achtste finales bereikt in het sprinttoernooi op de Olympische Spelen. De baanrenster uit Kaatsheuvel versloeg de Nieuw-Zeelandse Shaane Fulton. De achtste finales en de kwartfinales zijn zaterdag, waarna zondag de beslissingen vallen. Lavreysen mocht eindelijk los en wint opnieuw olympisch goud

Baanrenner Harrie Lavreysen reed op de Olympische Spelen zo zuinig mogelijk naar de finale. Vrijdagavond versloeg de 27-jarige Brabander in de finale de Australiër Matthew Richardson. "Eindelijk mocht ik los", vertelde titelverdediger Lavreysen, die inmiddels vier gouden olympische medailles bezit. "Dit is echt zo vet. Ik heb het hele toernooi zo zuinig mogelijk gereden. Gisteren kon ik een beetje herstellen ook, na een lange dag ervoor op de piste. Vandaag wilde ik in de halve finales niets fout doen. Ik was zenuwachtiger dan voor de finale. Toen mocht ik eindelijk los en met mijn krachten smijten."

Foto: ANP

Hoogland grijpt naast sprintbrons op Spelen

Baanrenner Jeffrey Hoogland heeft op de Olympische Spelen van Parijs naast een bronzen medaille gegrepen op de sprint. De in Haarlem woonachtige baanrenner werd in de 'kleine finale' verslagen door de Brit Jack Carlin in drie heats. Hoogland (31) pakte in Tokio nog zilver nadat hij in de finale door Harrie Lavreysen was verslagen. Samen met ook Roy van den Berg waren ze zowel in Tokio als in Parijs goed voor goud op de teamsprint. Zaterdag start hij weer op het sprintonderdeel keirin. Nederland evenaart dankzij Lavreysen recordaantal goud Sydney

Nederland heeft dankzij de titelprolongatie van baanwielrenner Harrie Lavreysen op de sprint het recordaantal gouden medailles van Sydney in 2000 geëvenaard. Lavreysen zorgde twee dagen voor het einde van de Olympische Spelen van Parijs voor het twaalfde goud. Onder anderen de hockeyvrouwen en Sifan Hassan kunnen Nederland vrijdagavond nog helpen het record te verbreken. De tien gouden medailles van Tokio werden donderdag al overtroffen dankzij de olympische titel van de hockeymannen. De Spelen van drie jaar geleden stonden wat goud betreft op de tweede plek van meest succesvolle ooit. Baanrenner Lavreysen prolongeert olympische titel op sprint

Baanrenner Harrie Lavreysen is voor de tweede keer op rij olympisch kampioen sprint geworden. Na zijn succes in Tokio prolongeerde hij op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines zijn titel. In de finale was de 27-jarige Lavreysen in twee heats te sterk voor de Australiër Matthew Richardson. Lavreysen verdiende daarmee zijn vierde gouden olympische medaille. Net als in Tokio won hij op de Spelen van Parijs samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg ook de teamsprint. Hoogland moet nog een derde heat rijden in de strijd om het brons. Baanrenster Van de Wouw naar tweede ronde sprint op Spelen

Baanrenster Hetty van de Wouw heeft op de Olympische Spelen de tweede ronde van het sprinttoernooi bereikt. Van de Wouw, met zilver op zak van de keirin, was in haar race te sterk voor de Mexicaanse Daniela Gaxiola. Steffie van der Peet werd door de Australische Kristina Clonan verwezen naar de herkansingen, om 15.38 uur. De tweede ronde begint om 19.10 uur. Zaterdag volgen de achtste finales en de kwartfinales, waarna zondag de beslissingen vallen. Titelverdediger Lavreysen naar finale olympisch sprinttoernooi

Baanrenner Harrie Lavreysen heeft op de Olympische Spelen de finale bereikt van het sprinttoernooi. De titelverdediger versloeg de Brit Jack Carlin in twee heats. Jeffrey Hoogland verloor in twee heats van de Australiër Matthew Richardson. De nummer 2 van de Spelen van Tokio gaat met Carlinstrijden om het brons. De finales en de strijd om het brons beginnen om 18.00 uur. Atlete Eveline Saalberg met estafettevrouwen naar finale

Eveline Saalberg heeft zich vanochtend met het Nederlands estafettevrouwenteam geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Nederland kwam met de Vessemse atlete moeizaam op gang, maar als tweede loopster maakte Lieke Klaver de achterstand goed. Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte maakten het vervolgens af. De volgende acht landen staan morgenavond in de finale: Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Jamaica, België, Nederland, Ierland en Canada. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Jamaica noteerden in de series de beste prestatie van hun seizoen. Nederland noteerde de zesde tijd in de series.

Eveline Saalberg bij de start van de 4x400 meter in Parijs (foto: ANP 2024/Jewel Samad AFP).

Eveline Saalberg plaatste zich met het Nederlands vrouwenestafetteteam voor de finale van de 4x400 meter (foto: ANP 2024/Remko de Waal).

Atletiekvereniging zet Sven Roosen in zonnetje

Eindhoven Atletiek zet vanavond Sven Roosen in het zonnetje. de meerkamper eindigde bij zijn debuut op de olympische meerkamp op een knappe vierde plaats. Hij verbrak met 8607 punten het Nederlands record van Eelco Sintnicolaas. Roosen is lid van de Eindhovense atletiekvereniging. Het sportpark is genoemd naar Eef Kamerbeek, die in 1960 vijfde werd op de olympische tienkamp.

Sven Roosen in extase (foto: ANP 2024/Martin Bernetti AFP).

Baanrenster Van de Wouw overwint met zilver eigen verleden

De weg die baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel moest afleggen voordat ze gisteren zilver won op de olympische keirin was er een met pijn en verdriet. Van de Wouw belandde in 2016 bij de topsportselectie. "Ik was 18 jaar oud, droomde van de Olympische Spelen van Tokio. Daar ging ik niet naartoe. Door meerdere factoren, maar ik was ook niet goed genoeg in de aanloop." Daar was een reden voor. Zo rond 2018 kende ze een moeilijke tijd. "Mijn ouders gingen scheiden. Dat deed veel met me. En ik moest afvallen van de toenmalige bondscoach. Maar dat liep uit de hand. Ik werd ook alleen maar slechter op de fiets. Toen heb ik weer aan moeten komen, de knop om moeten zetten." Maar de problemen waren niet zomaar voorbij. "Voordat je over een eetstoornis heen bent, dat duurt best wel lang. Mentaal heb ik er heel lang last van gehad. Het is best wel moeilijk om weer meer te gaan eten en aan te komen. Want je ziet dat het getal op de weegschaal weer naar boven gaat. Dat is hetgeen dat je altijd dacht van, dat mag niet, want ik moet juist afvallen." Het niveau dat ze nu heeft, met het zilver op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines, is eigenlijk een overwinning op haar eigen verleden. "Al besef ik dat soms ook nog niet helemaal. Ik ben er gelukkig goed uitgekomen. Ik denk dat het altijd een beetje bij je blijft. Ik heb er nu geen last meer van, maar het heeft mijn weg richting de top een paar jaar 'on hold' gezet. Omdat ik gewoon niet goed genoeg voor mezelf zorgde. Terwijl ik dacht dat ik dat wel deed."

Hetty van de Wouw na haar zilveren race (foto: ANP 2024/Koen van Weel).

Hetty van de Wouw straalt met haar zilveren olympische medaille (foto: ANP 2024/Alex Whitehead).

Medaillespiegel

De Olympische Spelen zijn precies twee weken onderweg en Nederland bezet de achtste plaats op de medaillespiegel. De hockeyers veroverden gisteren de olympische titel, er was brons voor Femke Bol op de 400 meter horden en in het kitefoilen pakte Annelous Lammerts verrassend een bronzen medaille. Ook vandaag zijn er weer medaillekansen. Hat kan vandaag zelfs een historische dag worden voor de Nederlandse sport. Mocht Nederland vandaag nog twee olympische titels aan het totaal toevoegen, dan zou dat met dertien gouden medailles een verbetering betekenen van het record van Sydney in 2000. Destijds waren er wel iets minder onderdelen: in 2000 waren er precies driehonderd medaille-evenementen, nu 329. Relatief was de score in Sydney dus nog net iets beter (een keer goud per 25 onderdelen in Sydney, tegen een keer per 25,30 in Parijs). Pas bij een veertiende goud is het record ook dubbel en dwars verbeterd. Met de hockeyvrouwen, Harrie Lavreysen én Sifan Hassan vandaag in actie is dat scenario niet ondenkbaar.

De hockeymannen in extase na het winnen van olympisch goud (foto: ANP 2024/IMAGO/Eibner-Pressefoto Memmler).