Verdediger Jordan Teze weigert nog langer voor PSV te spelen

Jordan Teze wil niet meer spelen voor zijn club PSV en speelt zaterdag niet mee tegen RKC. De verdediger wil op deze manier een transfer afdwingen naar AS Monaco die de speler wil overnemen. "Ik heb hem vandaag opnieuw gevraagd of hij het zeker wist. Hij wist het zeker. Ik begrijp hem niet", reageert trainer Peter Bosz.

Dit incident zat er al een langere tijd aan te komen, want de verdediger heeft vorige week ook al aangegeven niet te willen spelen in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. "Maar toen hebben we het nog weten op te lossen", lichtte Bosz toe.

Teze lijkt zijn zin door te willen zetten, want de 24-jarige speler heeft bij Bosz aangegeven niet te willen spelen tegen RKC, zaterdag in Eindhoven. "Dat heeft hij mij twee dagen geleden gemeld", zei de trainer vrijdag tijdens de persconferentie. Dit hoort niet. De consequenties kunnen jullie wel invullen. Het is onacceptabel."

Daardoor worden de problemen achterin bij PSV vergroot. Bosz wilde niet ingaan op de uitspraak of Teze de club in de steek laat, maar in deze fase van het seizoen is dat natuurlijk wel het geval. De Eindhovense club heeft vooral achterin veel personele problemen. Dat is ook de voornaamste reden dat ze Jordan Teze nu niet laten gaan. Eerst moet er een vervanger komen.

De verdediging van PSV zag er afgelopen zondag in de Johan Cruijff Schaal niet sterk uit toen ze vier tegentreffers moesten incasseren. Het is algemeen bekend dat Earnest Stewart op zoek is naar minimaal drie extra verdedigers.

Of er nog wel een toekomst is voor Jordan Teze bij PSV, is nog maar de vraag. "Ik weet het nu pas tien minuten dat hij weigert te spelen. Dus om nu gelijk definitief de deur dicht te gooien, is erg snel. We zullen goed met elkaar in gesprek moeten en dan zien we wat de toekomst brengt", vertelde Bosz. Jordan Teze speelt al 17 jaar bij PSV. Daar lijkt nu dan toch een einde aan te komen.