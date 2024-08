Harrie Lavreysen verovert opnieuw goud bij de Olympische Spelen

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft in Parijs zijn tweede gouden medaille gewonnen. Op het onderdeel sprint versloeg hij de Australiër Matthew Richardson. Lavreysen verdedigde met succes zijn olympische titel van Tokio.

Lavreysen versloeg in de halve finale Brit Jack Carlin in twee heats. Australiër Matthew Richardson won in de halve finale van Jeffrey Hoogland. Harrie Lavreysen ging net als drie jaar geleden in Tokio om olympisch goud strijden op het onderdeel sprint.

De baanrenner uit Luyksgestel is niet alleen regerend olympisch kampioen. De Nederlander is ook vijfvoudig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen op de sprint.

Afgelopen dinsdag veroverden Lavreysen en Hoogland samen met Roy van den Berg olympisch goud op de teamsprint. Het trio deed dat met een nieuw wereldrecord. In de kwalificatie voor het sprinttoernooi scherpte Lavreysen woensdag ook het wereldrecord aan.