Haren strak naar achteren bij synchroonzwemmen: hoe doen ze dat?

De tweeling Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle kan op de Olympische Spelen nóg zo'n prachtige prestaties neerzetten -vrijdagavond veroverden ze alvast de derde plek op jacht naar olympisch goud- je wil toch ook weten hoe ze dat nou doen met hun kapsel. Elk haartje blijft tijdens de routine strak naar achteren zitten. Het geheim? Gelatine!

Nathalie Torenvliet, trainer en coach bij kunstzwemvereniging Synchro Breda, legt uit hoe dit werkt. "Ja, dat haar is echt een dingetje", zegt ze lachend, terwijl ze blaadjes gelatine in een maatbeker mengt met een scheutje kokend water. "Gewoon de gelatine die je ook bij het bakken gebruikt," voegt ze toe, terwijl ze de verpakking laat zien. Het haar dat strak naar achter zit, is niet alleen mooi, maar ook nog eens praktisch. "Want je wil niet dat die voorste kleine plukjes tijdens de dans in je ogen of je gezicht gaan zitten."

Iedereen hetzelfde

De gelatine wordt met een kwastje op het haar aangebracht. Dat gebeurt in verschillende lagen. Als het helemaal is opgedroogd, zit het muurvast en zitten alle plukjes tegen elkaar aangeplakt. "Ik zie er altijd best wel tegenop", geeft synchroonzwemster Anne-Jolein toe, terwijl Nathalie laag na laag aanbrengt. Zelfs de knot wordt helemaal ingesmeerd zodat die goed op zijn plek blijft.