Gouden hockey-plak verzacht kater van Jeroen Delmee bij het opstaan

Het hockeygoud bij de mannen is uniek: 24 jaar geleden gebeurde het voor het laatst. Donderdagavond werd in Parijs de Duitse ploeg in een zinderende wedstrijd verslagen na shoot-outs, gevolgd door een enorme ontlading bij de Oranje-spelers en hun coach uit Boxtel. Dat feestje liet zijn sporen na. "Het besef van een gouden plak verzachtte de hoofdpijn", lacht hockeytrainer Jeroen Delmee uit Boxtel bij Omroep Brabant.

Delmee vertelt dat hij om een uur of drie op bed lag. "Om zeven uur was ik wakker. Niet helemaal fris. Het besef van de gouden plak verzachtte mijn hoofdpijn."

De dag na de finale speelt Delmee de film nog een keer af. "Het was een pittig toernooi", blikt hij terug. "Acht wedstrijden in dertien dagen is best wel stevig. Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken, dan kan de druk eraf en stort je in. Als coach heb je al die dagen op adrenaline doorgewerkt."

Op de ochtend na de finale druppelen een voor een de spelers binnen. "Het begint langzaam bij iedereen in te dalen dat we een bijzondere prestatie hebben geleverd met een goede groep. Na 24 jaar is er weer goud veroverd." Volgens Delmee heeft het hockeyfeest ook iets teweeggebracht in Nederland. "Zo'n vier miljoen mensen hebben naar de finale gekeken. De huldiging in het TeamNL-huis was fantastisch. Dat gaf een extra kick."

De passie van Delmee ligt op het hockeyveld. "Laat mij maar lekker op het veld staan en met de jongens aan het werk gaan. Op welk niveau dan ook. Het mooiste is om hockeyers beter te maken. Daar zijn we samen met de staf aan het werk gegaan. Het totaalplaatje was perfect."

De jacht op goud van de Oranje-hockeyers kwam langzaam op gang. "De eerste wedstrijd moet niet je beste wedstrijd zijn. Maar gaandeweg werd het beter. De wedstrijd tegen Duitsland was niet de mooiste. Het was een tactisch spel. Maar in de finale is maar één ding belangrijk: winnen!"