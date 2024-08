Tientallen getuigen van aanrijding op station Tilburg Universiteit

Tientallen mensen op station Tilburg Universiteit waren vrijdagmiddag getuige van een aanrijding op het spoor. Daarbij kwam iemand vanaf het perron onder de trein terecht.

De aanrijding gebeurde met een sprinter die in de richting van Breda reed. Volgens een ooggetuige die in de trein zat, was er al snel veel politie op het station. "Die hebben de man onder de trein vandaan gehaald', zegt hij.

De passagiers moesten de trein uiteindelijk verlaten omdat die niet verder kon rijden. Er is vervangend vervoer ingezet. Het treinverkeer wordt geleidelijk weer hervat.

Het is niet duidelijk hoe het met de man gaat en of het om een ongeluk gaat.