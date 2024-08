Restaurant ontruimd nadat brand uitbreekt in appartement erboven

In de Sniederslaan in Bladel heeft vrijdagavond een brand gewoed in een appartement boven een horecagelegenheid. Er kwam veel rook vrij en de panden eromheen werden ontruimd.

Rond acht uur was het vuur onder controle. De brandweer is met drie auto's, een waterwagen en een hoogwerker bij het gebouw. De brandweerlieden wilden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Nadat de brand meester was, begon het nablussen. In het appartement waar de brand is begonnen, zou niemand wonen. De panden om het appartement heen zijn ontruimd. Volgens de website van het restaurant was dat op dat moment open.

De brandweer kon er met een hoogwerker bij komen (foto: SQ Vision).

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brandweer riep mensen op om niet te komen kijken vanwege de rook die ze kunnen inademen. Een persoon moest om die reden naar het ziekenhuis.

Er kwam veel rook vrij (foto: SQ Vision

Ramen van het gebouw gingen kapot (foto: SQ Vision).