NAC Breda onderuit in Groningen na snelle rode kaart

NAC Breda heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Groningen verloren. Al na zeven minuten kreeg Enes Mahmutovic een rode kaart na vasthouden in het strafschopgebied. Dat leidde tot een penalty en de 1-0. In de Euroborg eindigde de wedstrijd in 4-1 voor FC Groningen. Daarmee staat het team van trainer Dick Lukkien nu voor even aan kop in de competitie.

De thuisploeg kwam al snel op voorsprong. Verdediger Enes Mahmutovic van NAC hield een tegenstander vast in het strafschopgebied. De penalty werd verzilverd door JUninho Bacuna. Daarna had de thuisploeg weinig meer te vrezen van het eveneens gepromoveerde NAC, dat vooral aan het verdedigen was. De Portugees Rui Mendes tekende na bijna een half uur spelen voor de 2-0 en scoorde zo voor het eerst sinds 2022. Vijf minuten later kopte Marco Rente de 3-0 binnen. Na rust deed NAC nog wat terug via de strafschopstip. Dominik Janosek maakte de 3-1, maar daar bleef het bij voor de Bredase formatie. Jorg Schreuders zette de eindstand op het bord. Hij schoot de 4-1 achter doelman Daniel Bielica. NAC promoveerde weer na vijf seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie.