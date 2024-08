Lachgascilinders gevonden in auto die van viaduct reed, drie zwaargewonden

Drie mensen zijn vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. Dat gebeurde rond halfvier aan de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen. De 23-jarige bestuurder reed daar met een auto van het talud van een viaduct aan de Rondweg Oost naar beneden. De auto belandde in het water aan de Kapelaan Kockstraat.

De auto reed van het viaduct doordat de bestuurder de macht over het stuur was kwijtgeraakt. Dat laat de politie zaterdagochtend weten.

De drie inzittenden konden zelf uit de auto komen en zijn vervolgens in ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Omdat het niet zeker was of er nog een vierde slachtoffer was, doorzochten duikers van de brandweer het water. Daar werd niemand gevonden.

In de auto vond de politie lachgascilinders. Van de bestuurder is een bloedtest afgenomen.