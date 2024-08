Dag 15 Olympische Spelen: Joosje was boos, want coach hield haar uit finale

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook vrijdag diverse Brabanders in actie. Onder andere de baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw en de synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Hockeyster Joosje Burg wilde finale spelen maar bondscoach voorkwam dat

Hockeyster Joosje Burg wilde ondanks haar gebroken neus gisteravond gewoon in actie komen in de finale van de Olympische Spelen. Bondscoach Paul van Ass gaf daar echter geen goedkeuring voor, zo gaf de speelster van HC Den Bosch na afloop van de finale aan. "Eergisteren en gisterochtend was ik heel verdrietig toen de beslissing viel. Maar dat ben ik wel even vergeten nu ik deze medaille om mijn nek heb", zei Burg na het ontvangen van de gouden plak. "Uiteindelijk heeft Paul de call gemaakt om het niet te doen, ondanks dat de medische staf een go gaf. Ik snapte het, maar ik was eigenlijk een beetje boos. Dit is een olympische finale, het is geen EK'tje. Iedereen appte mij ook: jij zou met twee gebroken benen nog willen spelen." De andere Oranjespeelsters zochten veelvuldig contact met Burg op de tribune. "Ik heb me er echt onderdeel van gevoeld en ik heb zeven wedstrijden gespeeld, dus deze heb ik deze medaille echt wel verdiend." Oranje won in de finale na shoot-outs van China.

Joosje Burg na het winnen van de gouden medaille met het Nederlands vrouwenhockeyteam (foto: ANP 2024/Arun Sankar AFP).

Dertien keer goud in Parijs, nooit was Nederland succesvoller op de Spelen

Nog nooit heeft Nederland zoveel olympische gouden medailles gewonnen als deze weken in Parijs. De overwinning van de hockeysters was de dertiende gouden plak voor Nederland deze Spelen. Daarmee is het record van Sydney 2000 verbeterd. Destijds, 24 jaar geleden, kwam Nederland dankzij onder andere Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel tot twaalf keer goud. In Sydney won Nederland in totaal 25 medailles. Dat aantal werd drie jaar geleden in Tokio al verbeterd, toen er 36 medailles werden gewonnen waarvan tien gouden. Nederland staat op het moment op 29 medailles. Het record van Tokio aanscherpen is theoretisch nog mogelijk, maar dan moet het voor de Nederlandse sporters die in het slotweekend nog in actie komen wel allemaal meezitten.