Wouters oude gamespullen leveren onverwachts een aardig zakcentje op

"Een leuke verrassing", noemt Wouter (36) uit Eindhoven de oude plastic game-poppetjes die hij nog in de kast had staan. Hij vond ze mooi en besloot ze daarom weg te doen. Wat bleek? Diezelfde beeldjes zijn tegenwoordig honderden euro’s waard. En zo levert de oude game-collectie van Wouter hem jaren later plots een heel aardig zakcentje op.

“Nee hoor, helemaal niet. Sterker nog, ik doe alles met liefde weg. Ik vind deze Diddy Kong Racing-beeldjes niet eens mooi”, lacht Wouter. “Dat meen ik echt. Er is voor mij niets pijnlijks aan. Er zijn tegenwoordig genoeg andere spullen van videogames die ik eigenlijk veel mooier vind. Dat heb ik dan liever in mijn huis staan.”

Wouter wordt nog steeds dolenthousiast als hij over games praat. Hij is al van kinds af aan een groot fan van videogames. Zeker van de spellen van de Engelse ontwikkelaar Rare. En laat Rare nou net ook de ontwikkelaar zijn van Diddy Kong Racing, het spel waarvan Wouter nu dus drie beeldjes verkoopt. Dat moet dan wel heel pijnlijk zijn, toch?

De beeldjes zijn van de videogame Diddy Kong Racing, een oude racegame voor de spelcomputer Nintendo 64. Diddy Kong Racing kwam in 1999 uit. Het spel was destijds populair, maar is vandaag de dag niet meer zo heel relevant. Wie deze beeldjes wil hebben, is dus een echte fan en liefhebber. Net als Wouter zelf.

Vroeger was dat heel anders, legt de game-fan uit. “Deze beeldjes waren ooit speciaal voor mij. Dat is ook logisch, want spullen van videogames waren vroeger heel zeldzaam. Gewoon een figuurtje van je lievelingsgame kopen, dat was echt een uitdaging. Dat ik deze beeldjes als kind in de winkel heb bemachtigd is nog steeds mijn favoriete verzamelmoment.”

Wouter vraagt vierhonderd euro voor de Diddy Kong Racing-beeldjes. Dat ze zo veel waard waren, wist hij van te voren niet. Wouter kwam er simpelweg achter via Google. Het gaat volgens hem om een zeldzaam collectorsitem dat in een goede staat verkeert. "Echte fans betalen daar graag voor", zegt Wouter.

En dat is goed nieuws voor de Eindhovenaar, want hij heeft nog veel meer van zulke game-spullen in de verkoop staan.