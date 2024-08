Sanneke blikt terug op haar eigen medaille: 'Ik mag vaker trots zijn'

De eerste Nederlandse judoka die op de Paralympische Spelen in de prijzen wist te vallen, en dat ook nog eens op de prille leeftijd van zestien jaar: de Roosendaalse Sanneke Vermeulen kreeg het voor elkaar in 2008 in Beijing. Nu bezoekt de oud-judoka de Spelen in Parijs. Ze vertelt hoe het is om de sporters weer van zo dichtbij mee te maken en over de kriebels die daarbij komen kijken. "Ik mag vaker trots zijn."

Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Het is niet alleen de bekende songtekst van Acda en de Munnik, maar ook het scenario waarin Sanneke Vermeulen en Omroep Brabant elkaar treffen. De oud-judoka is namelijk naar het zuiden afgereisd om de sporters van Nederland aan te moedigen. Zestien jaar geleden was zij juist degene die werd aangemoedigd, voor een record dat tot op heden nog niet is verbroken.

"Ik ben nog steeds de jongste aller tijden die op de paralympische spelen een medaille heeft gehaald voor judo", vertelt Sanneke terwijl ze haar bronzen plak uit een roodglanzend doosje haalt. "Het is een herinnering die me altijd bijblijft. Om als 16-jarig meisje rond te lopen in zo'n omgeving van de Spelen? Dat is heel bijzonder en zal ik nooit vergeten."