Honden achtergelaten in snikhete campers bij Efteling, politie tikt raam in

Op de parkeerplaats van de Efteling heeft de politie zaterdagmiddag twee honden bevrijd die daar waren achtergelaten in twee campers. Terwijl de baasjes van de honden zich in het park vermaakten, zaten de honden hijgend in de campers. Toen de politie deze openbrak, was de temperatuur binnen al opgelopen tot 35 graden.

De honden werden ontdekt door de beveiliging van de Efteling. “We zijn daar altijd erg alert op”, vertelt een woordvoerder. In het reglement van het park staat ook dat het verboden is om honden achter te laten. “We hadden in de gaten dat deze honden in die campers zaten. Toen dat te lang duurde, is de politie ingeschakeld.”

“De eigenaren zullen vanzelf zien dat de campers zijn opengebroken."