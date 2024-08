Dode eenden drijven in beek, Waterschap doet onderzoek

In rivier de Gender in Eindhoven zijn twaalf dode eenden gevonden. Een bewoner van de wijk Hanevoet zag de dieren drijven en maakte een melding.

“Ik was vrijdag aan het varen hier achter ons huis en zag ineens een heleboel dode eenden liggen. Verspreid over zo’n honderd meter waren het er zeker twaalf”, zegt Willem Adriaans.

Waardoor de eenden dood zijn gegaan is niet duidelijk. Waterschap de Dommel is op de hoogte gebracht. Medewerkers gaan de kadavers ruimen en onderzoeken wat de mogelijke oorzaak is.