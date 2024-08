Willem II neemt punt mee uit de Kuip in eerste eredivisiewedstrijd

Willem II heeft zich in zijn eerste eredivisiewedstrijd na twee jaar van zijn beste kant laten zien. De gepromoveerde club knokte zich zaterdagmiddag tegen Feyenoord in de slotfase naar een gelijkspel. In de laatste minuten voor het eindsignaal profiteerden de Tilburgers van een fout van de doelman van de thuisclub en werd het 1-1.

In het begin van de wedstrijd kwam Willem II op een achterstand. De Rotterdammers waren sterker dan Willem II, maar scoorden via Antoni Milambo uiteindelijk maar één keer. Hij opende in de twaalfde minuut de score voor de thuisploeg.

Kansen laten liggen

Maar de club uit Rotterdam liet, met name na rust, veel kansen liggen om verder uit te lopen. Giménez was direct na de aftrap gevaarlijk en in de 52e minuut hield keeper Thomas Didillon-Hödl de Mexicaanse topschutter van scoren af. Ook Dávid Hancko was na een uur spelen dicht bij een tweede treffer voor de thuisploeg. Maar alle kansen bleven onbenut en daarmee kwamen de Tilburgers goed weg.

Willem II profiteerde in de slotfase toen de doelman van Feyenoord een fout maakte. Kyan Vaesen wist zo de gelijkmaker te scoren.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd vond er nog een mooi moment bij Willem II plaats. De 16-jarige Jens Mathijsen, de zoon van oud-international Joris Mathijsen, maakte in de slotfase zijn debuut bij Willem II.