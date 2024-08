Historisch olympisch brons voor synchroonzwemmende tweelingzussen

De tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle hebben zaterdagavond een historische bronzen medaille gepakt bij het synchroonzwemmen op de Olympische Spelen in Parijs. Het duo was al op medaillekoers na de technische oefening van vrijdag en wist dit ook waar te maken. Het is voor het eerst dat Nederland een olympische medaille wint in het synchroonzwemmen.

Na de technische oefening van vrijdag, stond de tweeling op de derde plaats. Maar de voorsprong op de Britten, de nummer vier, was miniem. Uiteindelijk wist het duo toch een bronzen plak te bemachtigen. Het goud ging naar China, de topfavoriet. De Britten maakten een flinke inhaalslag en eindigden boven de zusjes uit Goirle op de tweede plek.

Het was lang wachten voor de De Brouwers. Ze kwamen als zestiende van de zeventien kandidaten uit in de vrije kür, de Chinezen waren als zeventiende aan de beurt. De wedstrijd bleef hierdoor spannend tot het laatste moment. De bijna foutloze routine van de tweeling, die geïnspireerd was op het leven van Vincent van Gogh, was helaas niet goed genoeg voor goud, maar leverde de zussen wel een medaille op.

De Chinese zusjes Wang leken nerveus en scoorden lager dan Noortje en Bregje. Maar in combinatie met de prestaties tijdens de eerdere technische oefening, was dit toch genoeg voor een gouden plak.

Niet de enige tweeling

Noortje en Bregje zijn niet de enige tweelingzussen die meedoen aan het olympisch synchroonzwemmen. Langs de kant stonden maar liefst vijf tweelingzussen. Ook het vorige duo dat namens Nederland uitkwam op de Spelen, in Peking in 2008, was een tweeling, Bianca en Sonja van der Velden.

Op de Spelen in Tokio eindigden de zussen De Brouwer nog op de negende plek in de finale, maar dit jaar stonden ze sterker in de wedstrijd. Op de WK van 2024 verrasten ze nog met zilver, en op de EK 2024 verrasten ze met twee keer goud.