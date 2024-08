Fietser zwaargewond bij botsing met taxi, politie doet onderzoek

Een fietser is zaterdagavond rond middernacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op Nieuwe Prinsenkade in Breda. Het slachtoffer werd daar geraakt door een taxi en belandde op de voorruit van de auto.

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.

Traumaheli

De fietser is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie was in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. De Nieuwe Prinsenkade werd na het ongeluk afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.