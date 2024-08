Fietser zwaargewond na botsing met taxi, politie doet onderzoek

Een fietser is zaterdagavond rond middernacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op Nieuwe Prinsenkade in Breda. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Breda, werd daar geraakt door een taxi en belandde op de voorruit van de auto.

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. "We hebben hiervoor de taxi en de fiets in beslag genomen", laat een woordvoerster van de politie weten. Verder wordt er gesproken met getuigen en worden camerabeelden bekeken.

Traumaheli

De fietser is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie was in eerste instantie een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

Van de fietser is bloed afgenomen om te kunnen vaststellen of hij onder invloed was van alcohol, drugs of medicijnen. "Uiteraard willen we ook graag van hem, zodra dit kan, horen wat er is gebeurd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de fietser plotseling de straat overstak en dat de taxichauffeur hem niet meer kon ontwijken."

Geen aanhouding

De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. De Nieuwe Prinsenkade werd na het ongeluk afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.

De taxichauffeur is niet aangehouden.