Waarschuwing voor warmste dag van het jaar: 'Pas op voor oververhitting'

Maandag wordt de warmste dag van dit jaar tot nu toe. We moeten ons opmaken voor temperaturen van 34 of zelfs 35 graden. Dat vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte.

Daarbij moeten we ons opmaken voor een heuse plaknacht. "De nacht van zondag op maandag valt nog mee met een minimumtemperatuur van 16 graden, maar in de nacht naar dinsdag komt de temperatuur niet onder 20 graden."

"De aangevoerde lucht wordt ook steeds warmer. Daardoor zal de temperatuur in de tweede helft van de middag uitkomen op 34 graden. Misschien halen we op een paar plaatsen 35 graden. Dit valt nog mee vergeleken met een paar jaar geleden, toen het zo'n 40 graden werd. Maar dit gaat voor veel mensen toch wel heel heet aanvoelen."

Dinsdag komt de temperatuur volgens de weerman ietsjes lager uit. "Dan wordt het 29 graden in het westen en 31 of 32 graden in het oosten van de provincie. Er zijn dan duidelijk meer wolken aanwezig en er is dan kans op regen- en onweersbuien. De warmte gaat dan echt drukkend aanvoelen. Maandag is dit ook het geval, maar dinsdag wordt het nog wat erger. Gevoelsmatig zal het dinsdag bijna net zo warm als maandag zijn."

Ook woensdag krijgen we te maken met een paar buien. "Daarmee wordt de warmte verdreven. In de tweede helft van volgende week komt de middagtemperatuur uit op een graad of 23. Dan is het weer typisch 'Hollands zomerweer', met geregeld zon en soms een enkele bui."