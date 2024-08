Van de Wouw grijpt net naast sprintbrons: 'Meer zat er niet in vandaag'

Baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel heeft zondag net naast een bronzen olympische plak op de sprint gegrepen. De 26-jarige Hetty 'Raketty', zoals haar bijnaam luidt, verloor de strijd om brons in twee heats van de Britse Emma Finucane, de wereldkampioen op dit onderdeel. "Je wil niet vierde worden, maar dit is alles wat erin zat vandaag", zei ze na afloop.

Begin van de week verraste Van de Wouw nog met zilver op de keirin. Zondag had ze na een intensieve week niet meer de kracht om een medaille te veroveren op de sprint.

"Ik merkte gewoon dat ik niet goed genoeg herstelde. De races waren snel achter elkaar, terwijl je weet dat je niet helemaal fris meer bent. En terwijl je weet dat zij een van de snelste rensters is", verwees Van de Wouw naar haar tegenstander in de strijd om brons, Finucane. "Zes wedstrijddagen achter elkaar en elke keer weer vol gas gaan, dat put je lichaam gewoon uit. Ik kwam niet eens meer in de buurt."

Van de Wouw werd donderdag tweede op de keirin. Ze wordt zondag nog gehuldigd en wil ook de sluitingsceremonie bijwonen.

