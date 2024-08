A59 gaat een paar nachten dicht richting Zonzeel

De A59 is van maandagavond tot en met donderdag drie nachten gesloten richting knooppunt Zonzeel voor wegwerkzaamheden. De weg is dicht tussen oprit Waalwijk en knooppunt Hooipolder.

De afsluitingen beginnen om negen uur 's avonds en eindigen om vijf uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen wordt er onder meer een barrière op de vluchtstrook gezet.

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid vanaf Den Bosch via de A2, A65 en A59 of A2 en de A15. Vanaf Waalwijk wordt verkeer omgeleid via de N261 en N632 naar de A58. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan.