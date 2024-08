Tropische hitte: tot laat in de avond rond de 30 graden

Het is deze maandag zonovergoten en het wordt een tropische dag. Dat is tot laat op de dag te merken: volgens Johnny Willemsen van Weerplaza is het rond negen uur vanavond nog 30 graden.

"Rond acht uur vanochtend was het nog geen 20 graden en om tien uur zo'n 24 graden", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Rond het middaguur zal het zo'n 28 graden zijn."

Pas in de middag halen we in de schaduw een temperatuur van 30 graden. "De maximumtemperatuur in de schaduw halen we pas rond zes uur 's avonds. Hoe warm het wordt, hangt er vanaf waar je je in de provincie bevindt. In Eindhoven en omgeving wordt het zo'n 34 graden en wat meer richting het westen en noorden misschien 33 graden. Dat is een beetje de bandbreedte voor vandaag."

Die warmte blijft ook lang hangen. "Bij zonsondergang, iets na negen uur 's avonds, is het nog gewoon 30 graden. Zelfs in de nacht komen we niet onder de 20 graden uit, waarschijnlijk is het dan 21 graden. Dat wordt echt zweten."