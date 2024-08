Man thuis overvallen in het midden van de nacht, politie doet onderzoek

Een man is zondagnacht thuis aan de Putseweg in Hoogerheide overvallen. Dat meldt de politie maandagochtend. De man is 'vermoedelijk lichtgewond' geraakt, zegt een woordvoerder.

De overval vond tussen drie en vier uur 's nachts plaats. Meer details over de overval brengt de politie op dit moment niet naar buiten. "We kunnen verder niets concreets melden op dit moment. Ook de verwondingen van de man zijn nog onzeker", meldt een woordvoerder van de politie. De politie is een onderzoek gestart.