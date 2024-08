'27 punten uit eerste 9 duels', Willy en René zijn vol vertrouwen

Na het eerste speelweekend geeft de eredivisiestand een vertrouwde aanblik: PSV staat bovenaan net als het hele vorige seizoen. En clubiconen Willy en René van de Kerkhof zien daar niet snel verandering in komen. "De eerste negen wedstrijden zijn allemaal tegen, met alle respect, mindere tegenstanders en daar zie ik PSV niet tegen in de problemen komen. Dus dat worden 27 punten", zegt Willy vol vertrouwen.

Zo makkelijk als tegen RKC zal het alleen niet altijd zijn, zo stellen de broers vast in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Het had eigenlijk 8-1 of 9-1 moeten worden", vindt Willy. "RKC verdedigde heel zwak en ik ben bang dat ze het dit seizoen heel erg lastig gaan krijgen." Ook René voorziet een zwaar seizoen voor de Waalwijkers: "Er zat werkelijk helemaal niets in."

Bij PSV was Jordan Teze de meest besproken speler. Aanvankelijk weigerde hij te spelen tegen RKC omdat hij een transfer naar AS Monaco wil afdwingen, maar hij kreeg binnen een dag spijt van die beslissing. Trainer Bosz hield hem evenwel buiten de basis, maar liet hem wel invallen waarbij hij getrakteerd werd op een fluitconcert van een deel van het publiek. "Prima beslissing van Bosz", vindt Willy. "Terecht dat hij nu even de hoon van het publiek moest ondergaan, maar dan is het nu ook wel klaar. Streep eronder."

Zaterdag kregen in navolging van onder meer de Van de Kerkhofjes, Eric Gerets en Adrie van Kraaij een tegel in de Walk of Fame. "Mooi dat Adrie er ook een heeft, maar eigenlijk moeten ze dan Harry Lubse er ook een geven", vindt René. "Adrie en Harry waren de twee enige echte Eindhovenaren in ons team dus ik geef het PSV maar als tip mee."

Willy bewaart mooie herinneringen aan Van Kraaij en Gerets. "Adrie was een geweldige laatste man. En Erik was een sportman pur sang, een geweldige collega,. Hij jutte altijd iedereen op." Gerets stond er ook om bekend dat hij graag mee naar voren ging en als halve rechtsbuiten speelde. "Maar goed dat hij niet met ons René heeft gespeeld want die hadden elkaar in de weg gelopen."

Maar René zou daar niet bang voor zijn geweest. "Ik had hem gewoon weer naar achteren gestuurd. Deed René van der Gijp dat ook? Nou ja, Reneke krijgt ook geen tegel in de Walk of Fame. Hooguit een stoeptegel."