Man gewond na val van meters door dak van schuur

Een man is maandagmiddag door het dak van een schuur gevallen aan de Waardhuizen in het dorpje Waardhuizen. De man is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De man was bezig met werkzaamheden aan het dak. Hij viel door nog onbekende oorzaak naar beneden en raakte gewond. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog onduidelijk. Naast een traumahelikopter en een ambulance kwam ook de brandweer naar de plek van het ongeluk.