Flessen bevroren water en natte sokken: zo kom je de komende plaknacht door

Het was woensdag overdag met 32 graden al bloedheet en de komende nacht wil het niet echt flink afkoelen. Een heuse plaknacht dus en dat betekent zweten en plakken in bed. In slaap vallen is voor mensen zonder airco dan soms lastig. Hopelijk kun je met onderstaande tips toch een beetje fris aan een nieuwe dag beginnen.

Ken je dat? Dat je maar blijft woelen onder je dekbedovertrek in een wanhopige poging in slaap te vallen? Dat ook het wegschoppen van het dekbedovertrek niet helpt en het open raam en de ventilator ook geen verkoeling bieden. En geld voor een airco, dat heb je nu net even niet. Misschien moet je dan eens proberen te slapen op een koelere plek in huis dan je slaapkamer. Bijvoorbeeld op de gang. Of slaap eens op de grond. Wat ook kan helpen: Slaap naakt.

Houd een koude kruik bij je.

Leg natte doeken op je lichaam om af te koelen.

Neem een lauwe douche voor het slapengaan. En let op, want wat je ook doet en hoe loom je ook bent: doe geen middagdutje. Als je dit wel doet, val je 's avonds namelijk nog moeilijker in slaap.

Beddengoed

Neem ook je beddengoed én je bed eens onder de loep. Het is raadzaam niet onder je dekbed te slapen, maar alleen onder het overtrek of onder een laken. Gebruik beddengoed van een niet-synthetische stof. Heb je een boxspring met een topper van traagschuim, haal die er dan af en ga op het matras liggen. "Ten minste, als het matras niet ook gevuld is met traagschuim”, benadrukt Willem Reichardt van Slaaploods.nl in Breda. Synthetische matrassen en toppers werken namelijk als sponzen. Ze zuigen vocht op en laten het moeilijk los. Vries je lakens in

Neem voorzorgsmaatregelen. Doe overdag, wanneer je ze hebt, alle zonneschermen en rolluiken naar beneden. Sluit ook alle ramen en deuren en doe de gordijnen dicht. Open alles pas in de avond als het wat is afgekoeld. Maar wanneer het warm blijft, zal dit niet helpen. Waar je misschien niet zo snel aan denkt: Doe natte sokken aan. Wanneer je voeten of handen koud zijn, koelt de rest van je lichaam automatisch af. Om een nat matras te voorkomen kun je een handdoek onder je voeten leggen.

Vries je lakens in en haal ze er vlak voor het slapengaan uit.

Houd voor het slapengaan je polsen enkele minuten onder koud water.

Leg flessen gevuld met koud water in de vriezer. Zet de bevroren flessen vervolgens voor de ventilator in je slaapkamer. Vergeet de flessen niet in een bak te plaatsen zodat het smeltwater wordt opgevangen!

En misschien de belangrijkste tip: onderga de warmte en maak je niet te druk. In Nederland duren warme periodes nooit lang.