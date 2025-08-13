Flessen bevroren water en natte sokken: zo kom je deze plaknacht door

Het was woensdag overdag met 32 graden al bloedheet en de komende nacht wil het niet echt flink afkoelen. Een heuse plaknacht dus en dat betekent zweten en plakken in bed. In slaap vallen is voor mensen zonder airco dan soms lastig. Hopelijk kun je met onderstaande tips toch een beetje fris aan een nieuwe dag beginnen.

Ken je dat? Dat je maar blijft woelen onder je dekbedovertrek in een wanhopige poging in slaap te vallen? Dat ook het wegschoppen van het dekbedovertrek niet helpt en het open raam en de ventilator ook geen verkoeling bieden. En geld voor een airco, dat heb je nu net even niet. Misschien moet je dan eens proberen te slapen op een koelere plek in huis dan je slaapkamer. Bijvoorbeeld op de gang. Of slaap eens op de grond. Wat ook kan helpen: Slaap naakt.

Houd een koude kruik bij je.

Leg natte doeken op je lichaam om af te koelen.

Neem een lauwe douche voor het slapengaan. En let op, want wat je ook doet en hoe loom je ook bent: doe geen middagdutje. Als je dit wel doet, val je 's avonds namelijk nog moeilijker in slaap.