Vergeten vinkje kost man Lisa 14.000 euro: 'Ik wil mijn leven terug'

Als zzp’er ben je minder goed verzekerd tegen ziekte dan iemand in loondienst. Daarom sloot Lisa’s man, een zelfstandig metselaar, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Maar wat begon als een simpele vraag over een uitkering, eindigde in een financieel drama dat hen nu al anderhalf jaar in zijn greep houdt.

“We dachten dat we alles goed geregeld hadden”, vertelt Lisa openhartig. “Mijn man verdiende goed als metselaar, en we hadden een AOV afgesloten voor het geval hij door ziekte of een ongeval niet meer kon werken.” Dat moment kwam eerder dan ze hadden gehoopt.

ADHD

In januari vorig jaar kreeg Lisa’s man een burn-out en kon hij niet meer werken. “We misten direct een groot deel van ons inkomen, waarmee we de vaste lasten betalen, en deden een beroep op de AOV,” legt Lisa uit. Maar na een paar maanden kreeg Lisa een telefoontje van de verzekeraar. Zij hadden opgemerkt dat haar man ADHD had, een diagnose die hij op jonge leeftijd had gekregen maar waar hij al jaren geen last meer van had.

Volgens de verzekeraar moest ADHD, net als andere psychische aandoeningen, worden vermeld bij het afsluiten van de verzekering. “Dat hadden we niet gedaan,” geeft Lisa toe. "Niet omdat we het wilden verzwijgen, maar omdat we er simpelweg overheen hadden gelezen. Bovendien gebruikte hij al jaren geen medicatie meer en functioneerde hij prima."

Vergeten of expres verzwegen?

Voor de verzekeraar is de situatie duidelijk. “De mededelingsplicht is heel belangrijk bij het afsluiten van een verzekering,” zegt een woordvoerder. “Onze medisch adviseurs kunnen op basis van die informatie een goede inschatting maken van de risico’s.” ADHD kan namelijk een hoger risico geven op psychische klachten.

“Als een verzekerde meldt dat die bijvoorbeeld ADHD heeft, hoeft dit geen invloed op de premie te hebben en kan hij of zij zich in veel gevallen verzekeren voor een AOV”, vult ze aan. “Maar dan moet het wel gemeld worden, anders kan de verzekering ongeldig zijn, zoals nu gebeurd lijkt te zijn.”

Het gevolg? De verzekeraar eist 14.000 euro terug. “We schrokken enorm,” vertelt Lisa. “We hadden nooit gedacht dat zo’n kleine fout zulke grote gevolgen zou hebben.”

Telefoongesprek

De verzekeraar geeft aan het vervelend te vinden dat ze het geld moeten terugvorderen, omdat ze begrijpen dat dit een grote impact heeft. “Tegelijkertijd ligt de oorsprong van het probleem wel in het niet juist invullen van de vragenlijst,” zegt de woordvoerder. Volgens haar was de vragenlijst helder, en wordt een AOV meestal afgesloten met hulp van een adviseur.

Dat steekt Lisa. Zeker omdat ze naar eigen zeggen eerder nog ander advies kreeg, nadat de verzekeraar liet weten dat ze een onderzoek in zou stellen naar de ADHD-diagnose van haar man. "Toen we belden om te vragen of we de uitkering moesten laten doorlopen gedurende dat onderzoek, zei de vrouw aan de telefoon dat we ons geen zorgen hoefden te maken.” De woordvoerder laat weten dat ze niet op de hoogte is van dat specifieke telefoongesprek en niet kan ingaan op individuele zaken.

Onzekere toekomst

Ondanks dat haar man inmiddels weer aan het werk is, blijven de financiële zorgen groot. “We willen graag een betalingsregeling, want 14.000 euro hebben we gewoon niet”, zegt Lisa emotioneel. De verzekeraar wil hen tegemoetkomen met een betalingsregeling, maar zelfs dat lijkt lastig voor het gezin. “Nu mijn man weer werkt, moeten we ook veel andere achterstallige betalingen terugbetalen.”

De toekomst voor Lisa, haar man en hun twee kinderen blijft onzeker. “We doen alles wat we kunnen om het hoofd boven water te houden. Maar als het moet, verkopen we ons huis. Huren is bijna onmogelijk met ons inkomen. We hopen dat er iets gebeurt waardoor de verzekeraar het besluit terugdraait,” zucht ze wanhopig. “We willen gewoon ons leven terug, zonder deze zware last. Het voelt alsof we alles kwijtraken.”

Graag wil ze anderen waarschuwen: “Lees alles goed door, vraag hulp als je het nodig hebt en vul alles eerlijk in. Het kan je veel ellende besparen.”