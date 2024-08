Mysterie opgelost: verdwenen schatten van de Sint Luciakerk zijn terecht

Van de ene op de andere dag werd de Sint Luciakerk in Ravenstein leeggehaald. Beelden, kandelaars en schilderijen verdwenen en niemand wist waar de kerkschatten naartoe gingen. Na jaren van onzekerheid en verdriet lijkt er nu een eind te komen aan dat mysterie. "We zorgen ervoor dat iedereen weet waar hun schatten zijn gebleven”, vertelt Peter Swinkels, penningmeester van parochie H. Johannes de Doper.

Nadat er in 2016 stucwerk naar beneden is gevallen, besloot het parochiebestuur dat het niet langer veilig was om in de kerk te zijn. De deuren zijn daarom al jaren gesloten. “Als een kerk van de eredienst wordt onttrokken, moet alles wat verwijst naar de eredienst worden verwijderd. Dat is wettelijk zo geregeld”, legt Swinkels uit. Op initiatief van het bisdom Den Bosch werd de kerk in 2020 leeggehaald. Maar de manier waarop dat gebeurde, veroorzaakte veel verdriet en onbegrip onder de inwoners van Ravenstein. "Het voelt alsof een dief in de nacht de kerk heeft leeggehaald. Zonder aankondiging werden de stukken op een onzorgvuldige manier uit de kerk verwijderd. En niemand wist waar hun kerkschatten naartoe werden gebracht," zegt de penningmeester van het parochiebestuur. "De manier waarop dat is gegaan, is fout geweest.”

“Er zijn ook schatten die nog steeds ontbreken.”

Tot op de dag van vandaag leven de Ravensteiners in onzekerheid. Waar zijn 'hun' schatten? Om daar een eind aan te maken, brengen de parochie en het bisdom sinds eind vorig jaar in kaart wat er precies uit de kerk is verdwenen. Maar dat is lastiger dan gedacht, want een actuele inventarisatielijst ontbreekt. "Het bisdom heeft wel vaker inventarisatielijsten gemaakt van de kerkelijke inboedel, maar de meest recente dateert uit begin 2000", aldus Swinkels. "We weten dus niet of er in de afgelopen twintig jaar stukken uit de kerk zijn gehaald of juist geplaatst.”

Een oude inventarisatielijst van het bisdom met kerkelijke schatten (foto: Omroep Brabant).

De parochie heeft nu een lijst met 104 voorwerpen. Die bestaat vooral uit beelden, crucifixen, kandelaren en schilderijen. Maar ook een altaar en kerkbanken staan daarop. Een groot deel is inmiddels teruggevonden door papierwerk van het bisdom, verzekeraars en een juwelier die af en toe restauraties uitvoerde. “Veel stukken zijn gevonden bij museum Krona in Uden, het depot van het Bisdom in Den Bosch en bij verschillende parochies op zolder. Maar er zijn ook schatten die nog steeds ontbreken”, weet Swinkels. De kans dat alles wordt teruggevonden is heel klein. “Vroeger was het gebruikelijk om iets minder waardevolle spullen uit de kerkelijke collectie, zoals een kandelaar, cadeau te geven.”

“Ravensteiners weten dan eindelijk waar hun kerkschatten zijn.”

Eind deze of volgende maand wil de parochie de volledige lijst van teruggevonden en ontbrekende stukken delen en bespreken met vertegenwoordigers van de Ravensteinse gemeenschap, zoals oud-kosters en leden van de heemkundekring. "We hopen dat zij de lijst verder kunnen aanvullen. En als de lijst af is, weten de Ravensteiners eindelijk waar al hun kerkschatten zijn.” De parochie hoopt dat het delen van de lijst voldoende is voor de inwoners van de stad. “Formeel zijn de spullen nog steeds van Ravenstein, maar ik begrijp dat de inwoners dat gevoel misschien niet zullen hebben als de collectie op verschillende plekken staat.” Als dat inderdaad het geval is, zal de parochie we kijken hoe en waar ze die kerkelijke stukken eventueel kunnen tentoonstellen. Omroep Brabant is op dinsdag 13 en woensdag 14 augustus aanwezig in het Toeristisch informatiecentrum om op zoek te gaan naar jouw verhaal. Wil je jouw verhaal met ons delen? Kom langs, stuur een bericht naar [email protected] of app ons op 040-2949492.