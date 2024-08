Uitslaande brand in huis, woning afgezet: 'Bewoners al tijdje ruzie'

In een huis aan de Rivierensingel in Helmond heeft dinsdagochtend een uitslaande brand gewoed. De bewoners waren op tijd uit hun huis, maar het hele huis heeft rook- en waterschade. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Volgens buurtbewoners zou er al eerder gedreigd zijn om het huis in brand te steken.

De brand brak rond zes uur uit en begon op zolder. Een buurman ontdekte rook en schakelde de brandweer in. Die rukte met twee blusvoertuigen uit en had het vuur snel onder controle. De bewoners konden op tijd uit hun huis komen. Maar van de zolder is weinig meer over en ook de rest van het pand liep rook en waterschade op.

De politie is een onderzoek gestart naar de brand. Het huis is afgezet en er is een plaats delict van gemaakt. Niemand mag voorlopig de woning in. De forensische recherche komt naar de plek toe om uitgebreid sporenonderzoek te doen.

Ruzie tussen bewoners

Volgens omstanders liggen de twee bewoners van het huis al langere tijd met elkaar in de clinch. Er zou vorig jaar al eens gedreigd zijn de boel in brand te steken. De man en vrouw die in het huis wonen, zouden niet langer willen samenwonen, vertellen ze. Maar omdat de vrouw nog geen andere woonruimte heeft gevonden, zou ze noodgedwongen nog op dit adres wonen.

De politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is en ze met alles nog rekening houden.