Zolder van huis verwoest door uitslaande brand, politie doet onderzoek

In een huis aan de Rivierensingel in Helmond heeft dinsdagochtend een uitslaande brand gewoed. De bewoners waren op tijd hun huis uit, maar de zolder is verwoest en het hele huis heeft rook- en waterschade. De politie heeft het huis afgezet en is een onderzoek gestart.

De brand brak rond zes uur uit en begon op zolder. Een achterbuurman ontdekte de brand en schakelde de brandweer in. Binnen een mum van tijd sloegen de vlammen metershoog uit het dak. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit en had het vuur snel onder controle. De bewoners konden op tijd uit hun huis komen. Van de zolder is weinig meer over en ook de rest van het pand heeft flinke rook- en waterschade. De politie is een onderzoek gestart naar de brand. Het huis is met linten afgezet en voorlopig mag niemand er naar binnen om te voorkomen dat sporen worden gewist of vervuild. De forensische recherche doet uitgebreid sporenonderzoek.

Foto: SQ Vision.

De vrouwelijke bewoonster van het huis staat dinsdagochtend aangeslagen op straat. Ze wil niet veel zeggen, maar vertelt dat ze beneden was toen de brand uitbrak. "Dat is mijn redding geweest", zegt ze. De vrouw ontkent dat de brand zou zijn aangestoken. De politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is en dat ze nog met alles rekening houdt.

Foto: SQ Vision