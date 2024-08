Terugbetalen aan verzekering door foutje: nieuwe wet moet gedoe voorkomen

Een metselaar die veertienduizend euro moet terugbetalen aan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar omdat hij niet had gezegd dat hij ADHD had. Het is een schrijnend voorbeeld van hoe het mis kan gaan bij het verzekeren van arbeidsongeschiktheid door ZZP'ers. De nieuwe, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet dit soort situaties terugdringen, verwacht Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland. "Zelfstandigen met de publieke verzekering zijn straks minder afhankelijk van juridische afdelingen van grote verzekeraars."

Bij het afsluiten van een AOV wil de verzekeraar dat zelfstandigen volledig en eerlijk zijn over hun ziekten en medisch verleden. Dat ze daar ver in gaan, ondervond Lisa's man als zelfstandig metselaar. Hij sloot een AOV af, maar vulde niet in dat hij als kind last had van zijn ADHD. Toen hij een burn-out kreeg, deed hij een beroep op de verzekering. De verzekeraar keerde uit, maar hoorde daarna van de ADHD en eiste veertienduizend euro terug. LEES OOK: Vergeten vinkje kost man van Lisa 14.000 euro: 'Ik wil mijn leven terug' Het is een verhaal dat niet op zichzelf staat. De man van Kirsten is zelfstandig stratenmaker en verzekert zichzelf voor zijn zware beroep tegen ziekte. Hij brak zijn ellenboog na een val van de fiets toen hij bij iemand achterop zat. Hij had alcohol gedronken en fietste daarom niet zelf. Wat hij niet wist, is dat de zorgverzekeraar eist van ZZP'ers dat die niet onder invloed van alcohol mogen zijn bij ongelukken die de aanleiding zijn voor ziekte. "We kregen een terugvordering van elfduizend euro. Dat komt rauw op je dak", zegt Kirsten over de kwestie. "Het bleek in de kleine lettertjes van de verzekering te staan: als er is gedronken, dan geldt de verzekering niet." Na veel juridisch getouwtrek is het bedrag uiteindelijk kwijtgescholden.

"Het maakt straks niet meer uit of je kanker hebt gehad, ADHD hebt of in een burn-out zit."