Speedboot racet op de Maas tegen laagvliegende Chinook, bekijk de beelden

Op de warmste dag van het jaar is iedere vorm van verkoeling welkom. Maar River van der Linden kreeg maandagmiddag hulp van een wel heel bijzondere ventilator. Tijdens het varen met zijn speedboot op de Maas bij Wijk en Aalburg, werd hij ineens ingehaald door een laagvliegende Chinook, de grootste transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht. "Daar krijg je wel effe een flinke adrenalineboost van", vertelt een nagenietende River.

In totaal zat er een afstand van ‘zo’n vijftien meter’ tussen hem en de helikopter: "Van dichtbij is ‘ie echt mega! Bij m’n opa en oma thuis zie ik ze ook wel vaker laag overvliegen, maar van zó dichtbij is het net effe anders."

River is vaak op zijn boot in de Maas te vinden: "Elke dag wel, als het een beetje mooi weer is." Ondanks dat dit stuk van de rivier midden in het laagvlieggebied ligt, heeft hij zoiets nog nooit meegemaakt.

Grasspriethoogte Dat de Chinook zo laag over komt vliegen, is niet vreemd volgens een woordvoerder van het Defensie Helikopter Commando. "Onze helikopters mogen in de laagvliegzone tot grasspriethoogte vliegen. Het is dus normaal dat er tijdens een training als deze zo laag wordt gevlogen. De Chinook is niet aan het 'racen' met de speedboot, maar vliegt tijdens de training toevallig net over dit gebied. We zien vaker dat bijvoorbeeld jetski's extra gas bijgeven op het moment dat onze vliegers deze oefening uitvoeren, alleen hebben zij geen handen vrij om het te filmen." Het gebeurt dus vaker, alleen zien we er meestal geen beelden van.