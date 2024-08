Dronken automobilist (34) schept oudere vrouw in haar eigen tuin

Een oudere vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Steenbergen waarbij een automobilist haar aanreed in haar eigen tuin. De automobilist is aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het gaat om een man van 34 uit De Heen, een dorp in de gemeente Steenbergen.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond tien uur aan de Vestinghlaan. De man reed met zijn auto de voortuin in en schepte daarbij de vrouw. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Ook de brandweer en politie snelden naar de plek van het ongeluk. De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De plek waar het ongeluk gebeurde, werd afgezet voor onderzoek. De auto van de verdachte is in beslag genomen.