Angelique redt honden van de dood: ‘Vanuit hoopje ellende bloeien ze op'

Wie weleens op vakantie gaat in Spanje kan er niet omheen: straathonden. De verweesde dieren weten massaal de toeristencentra te vinden. Het verhaal achter deze honden is schrijnender dan vaak wordt gedacht. Ze worden opgepakt en op een brute manier om het leven gebracht. Angelique van de Laak uit Tilburg trekt zich het lot van deze dieren aan en redt met een Spaanse stichting zoveel mogelijk verwaarloosde en mishandelde Spaanse honden van de dood. “Alle honden verdienen een herkansing.”

De Spaanse overheid laat de straathonden vangen om ze vervolgens in zo'n dodingsstation te plaatsen. Daarmee moet de overlast van straathonden in onder meer de badplaatsen worden teruggedrongen. De beestjes worden afgemaakt als niemand de honden binnen tien dagen opeist. Ze krijgen dan een spuitje.

Dog Rescue Mom, staat er op het met hondenpootjes bedrukte T-shirt van Angelique. Terwijl haar honden Mellow en Marcos het prima naar hun zin hebben tijdens een rondje Loonse en Drunense Duinen, vertelt Angelique dat het enthousiasme van haar viervoeters niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Zo is Mellow gered van een broodfokker, die zijn honden mishandelde, en lag Marcos verwaarloosd langs de kant van de weg. Hond Missy - die niet mee is tijdens het rondje - is gered uit een perrera: een dodingsstation.

In haar zoektocht naar een trouwe viervoeter kwam Angelique zeven jaar geleden in contact met een Tilburgse stichting die in Zuid-Spanje honden in nood helpt. “Ik was toen nog niet bekend met buitenlandse honden.” De stichting koopt voor 35 tot 75 euro honden vrij uit een dodingsstation en zoekt vervolgens een baasje in Nederland of België. Voor Angelique was er een match.

Na een uitgebreide selectieprocedure en een huisbezoek, adopteerde ze haar viervoeter. “Je kan niet de hele wereld redden, maar wel de wereld van één hond.” In totaal heeft de Tilburgse vijf honden geadopteerd, twee daarvan heeft ze helaas moeten laten inslapen.

Honden vrijkopen terwijl er dagelijks weer nieuwe straathonden gevangen worden. Dat klinkt als een lucratief verdienmodel voor de Spaanse hondenvangers. Woordvoerder Rik Hendrikse van Stichting ACE|SHIN is het daar deels mee eens: “Je kunt zeggen dat het een verdienmodel is, omdat daar een bedrag voor wordt gevraagd. Aan de andere kant gaat het probleem niet weg, als je dat niet doet.” Ook Angelique, die zich tegenwoordig inzet voor de stichting, merkt dat het voor dodingsstations interessant is om de honden te verkopen. Ze wil daarom zoveel mogelijk honden een herkansing bieden. “Als we kunnen, gaat alles mee.”