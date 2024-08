Frans en Niels over de generatiekloof: 'We hebben best veel gemeen'

De één groeide op in een tijd waarin alles eenvoudiger was en de ander kan zich een leven zonder sociale media niet voorstellen. Frans en Niels hebben een leeftijdsverschil van ruim 50 jaar en gaan in gesprek over verschillende onderwerpen zoals liefde en familie. Want in hoeverre lijken deze twee generaties eigenlijk nog op elkaar? Dat zoeken we uit in onze nieuwste serie, genaamd Gen B! Iedere donderdag te vinden op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant.

Samen met zijn gezin groeide Frans op aan de rand van Boxtel. “We hadden het goed, zeker voor die tijd”, herinnert hij zich. “Een dak boven ons hoofd en eten op tafel. We hadden misschien niet veel, maar dat besefte ik toen niet. Het leven was in ieder geval eenvoudiger.” Frans had lange tijd geen idee van de wereld buiten Boxtel. “Ik weet nog goed hoe indrukwekkend het was toen ik een keer met iemand mee mocht naar Tilburg om wat spullen op te halen. Mijn wereld bestond uit het dorp en de vrienden die ik daar had.” Niels daarentegen groeide op in Breda, omringd door de drukte van de stad en met de grenzeloze mogelijkheden die sociale media bieden. “Toen ik op mijn twaalfde mijn eerste telefoon kreeg, ging er een hele nieuwe wereld voor me open”, herinnert Niels zich.

“We hebben meer gemeen dan we verwacht hadden.”

Frans en Niels gaan het gesprek aan in de nieuwe Omroep Brabant-serie Gen B. “Ik was nieuwsgierig naar wat de jeugd van ons, de oudere generatie, vindt en hoe zij zelf in het leven staat”, vertelt Frans. “Veel ouderen denken dat de jeugd het tegenwoordig veel makkelijker heeft en maar wat aanrommelt. Maar ik geloof dat dat beeld helemaal niet klopt.” “Het is belangrijk het gesprek aan te gaan met mensen buiten je eigen bubbel,” vertelt Niels. “Het is makkelijk om vast te blijven zitten in je eigen mening, maar het kan enorm waardevol zijn om verschillende perspectieven te horen.”

“De wereld is een stuk groter geworden door sociale media.”

En wanneer de heren samen aan tafel gaan zitten, valt al gelijk op dat de twee helemaal niet zo verschillen. “Ik dacht gelijk: verrek, die heeft ook een snor!”, grapt Frans. “Maar even zonder dollen. Het gesprek met Niels heeft mij laten inzien dat we de jeugd ook nodig hebben om terug te kunnen blikken op ons eigen leven”, vertelt Frans. “Het leven raast soms voorbij en dan is het mooi om soms stil te staan bij vroeger. Maar ook na te denken over de toekomst van Niels, die nog een heel leven voor zich heeft.”

“Ondanks het grote leeftijdsverschil, stonden we allebei open om te luisteren naar elkaar.”

Met vele jaren levenservaring hoopt Frans anderen mee te geven altijd in zichzelf te blijven geloven. “Blijf openstaan voor anderen en andere meningen, maar volg je eigen pad. Heb vertrouwen in jezelf”, adviseert Frans. “En ik hoop dat Niels net zo’n geluk vindt in de liefde als ik heb gehad. Maar hij is een leuk ventje, dus dat komt vast goed.” Ook Niels kijkt met plezier terug op hun gesprek. “Het is bijzonder om zo direct met een andere generatie in gesprek te gaan; die kans krijg je niet vaak”, zegt hij. “Ik hoop dat mensen inzien dat de generatiekloof niet zo groot hoeft te zijn. We staan dichter bij elkaar dan we vaak denken.” En advies voor Frans? “Blijf vooral leuke dingen doen met je vrouw, want volgens mij heb je echt de jackpot te pakken!”

In Gen B (Generatie Brabant) gaan verschillende generaties het gesprek aan over onderwerpen zoals seks, liefde, financiën, mentale gezondheid, familie en vriendschappen. Hoe groot zijn de verschillen echt? Of blijken we, ondanks de leeftijdsverschillen, toch meer op elkaar te lijken dan we denken? Kijk elke donderdag om 19:00 uur naar de nieuwste aflevering op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant. Ontdek in de eerste aflevering wat Gen Z'ers en Boomers vinden over liefde en relaties!