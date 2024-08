A27 bezaaid met brokstukken na ongeluk: twee mannen gewond

Bij een ongeluk op de A27 zijn dinsdagmiddag twee mannen gewond geraakt, van wie een zwaargewond. Een bestelwagen botste met een vrachtwagen. De A27 richting Breda tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout is daarom dicht.

Vanaf Hank kom je in de file terecht. In de wagen zat bitumen dat door de wagen is geslingerd, ook de inzittenden zaten onder de bitumen. Dit wordt gebruikt bij de aanleg van daken.



De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd. Het wegdek is zeker voor tweehonderd meter bezaaid met brokstukken. Rijkswaterstaat is bezig met het opruimen van het wegdek.