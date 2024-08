Man dreigt met vuurwapen tijdens verkeersruzie op de A2

Een man uit Reusel heeft maandagavond op de A2 bij Weert gedreigd met een vuurwapen tijdens een verkeersruzie. Dat meldt de wijkagent van Reusel op Instagram.

De politie vond het wapen en de bijbehorende munitie dinsdag in het huis van de man. Het wapen en de munitie zijn door de politie in beslag genomen. De eigenaar is aangehouden.

Het wapen is van Duitse makelij: een Walther PPQ M2 alarmpistool, met kogels van 9 millimeter.

Waar het andere voertuig vandaan kwam en waarom er is gedreigd met een vuurwapen, is niet duidelijk.