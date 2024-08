Vrachtwagenchauffeur (77) die fietser dood reed: 'Ik heb hem niet gezien'

Een 77-jarige vrachtwagenchauffeur uit Son en Breugel ziet in januari 2023 een 71-jarige fietser compleet over het hoofd, met dodelijke afloop. De ervaren chauffeur snapt niet wat er is gebeurd, zegt hij dinsdag tijdens de rechtszaak. "Ik begrijp er geen barst van. Ik heb hem écht niet gezien, echt niet."

Zijn telefoon blijft maar overgaan, schrijft de regionale omroep Oost. Nadat hij zijn lading had gelost bij het distributiecentrum van Jumbo in Raalte, is de chauffeur uit Son en Breugel net weer zo'n drie kilometer onderweg. "Ik denk, er is vast iets loos, als iemand zo vaak belt." Hij zet zijn vrachtwagen langs de weg en belt terug. "Rijdend neem ik niet op, ik weet hoe gevaarlijk dat is."

"Je moet terug", hoort hij zijn collega van planning zeggen. Waarom? "Je hebt iets geraakt." Vol verbazing vraagt hij nog 'wat dan?', maar het enige wat hij hoort: "Rijd maar even terug."

Zwaailichten

Weer terug bij het distributiecentrum kan hij zijn ogen niet geloven. "Zwaailampen, de weg afgezet, brandweer, een X-aantal agenten. Even later landt er een helikopter achter mij. Ik zei tegen de agent: 'Waarschijnlijk ben ik hierbij betrokken'."

De chauffeur zegt goed te hebben gekeken. Naar rechts, naar links, en allebei nog een keer. Vooraf boende hij nog vogelpoep van zijn voorruit en zijn spiegels.

De chauffeur uit Son en Breugel is een ervaren rot. Hij rijdt sinds 1968 op grote voertuigen en was bij Defensie onder meer instructeur en examinator. Ondanks dat hij met pensioen is, rijdt hij nog wekelijks 2 of 3 keer op de vrachtwagen. Ook het distributiecentrum in Raalte kent hij. "Dermate overzichtelijk, dat je niet volledig hoeft te stoppen bij het wegrijden." Hij rolt de weg op, en geeft gas als hij de bocht maakt.

Daarbij ziet hij de fietser volledig over het hoofd. De Raaltenaar is kansloos.

Onbegrijpelijk

Hoe het kon dat de chauffeur de fietser niet zag? Ook de rechter noemt het moeilijk te bevatten. "U was in orde, de wagen was in orde, het weer was in orde. Er waren geen factoren die eraan bijgedragen hebben." De 77-jarige chauffeur snapt het zelf ook niet. "Misschien focuste ik te veel op de witte auto, waar ik nog voorlangs kon. Of hij zat achter de spiegel." Toch stelt hij ook om zijn spiegel heen gekeken te hebben. Achter hem klinkt het snikken van de weduwe, die al ruim 50 jaar samen was met het slachtoffer.