Explosieve groei Aziatische hoornaars in Steenbergen: 'Houd m'n hart vast'

Imker Kees Dogge uit Steenbergen ziet het met lede ogen aan. De afgelopen jaren groeide de hoeveelheid Aziatische Hoornaars in de gemeente al explosief, en dit jaar lijkt die lijn alleen maar verder door te zetten. "We hebben écht hulp nodig van de inwoners."

De cijfers liegen er niet om. Werden er in 2021 nog 'slechts' 199 exemplaren van de exotische wesp gespot, vorig jaar waren dat er - let op - 127.881. En volgens Kees lijkt het er niet op dat de teller in 2024 lager uit gaat slaan. "Vorig jaar had ik zelf nog maar één koningin gevangen, nu zijn dat er al zeventien", vertelt Dogge, voorzitter van bijenvereniging Bij1. We vinden nesten onder afdakjes, onder dakpannen, in een heg... En we zien ook al de nodige steekincidenten. Bijvoorbeeld als mensen aan het snoeien zijn en plots dwars door zo'n nest heen gaan. Dan kunnen ze ontzettend agressief reageren."

"Zo'n bijenkast is een soort buffetrestaurant."

Maar dat is niet zijn enige grote zorg. De Aziatische Hoornaars zouden namelijk ook een gevaar vormen voor de bijen van Kees en zijn collega-imkers. "Zo'n hoornaar heeft voor zijn nest voor ongeveer 11 kilo aan eiwitten uit insecten nodig. Dus gaat 'ie voor een bijenkast hangen. Dat is een soort buffetrestaurant." En dan is het prijsschieten voor de hoornaar. "Als er een bij terug bij de kast komt, wordt hij gepakt. De hoornaar knipt hem in stukjes en neemt alleen het borststukje mee. Dat is zo'n 0,02 gram. Reken maar uit hoeveel bijen je dan nodig hebt voor zo'n heel nest. Dat gaat om miljoenen."

"Vele handen maken in dit geval zeker licht werk."