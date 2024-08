Veerpontje bij Megen botst met binnenvaartschip: 'Raakte los van de wal'

Schokkende beelden vanaf de pont over de Maas bij Megen. Letterlijk dan, tenminste. Het pontje dobberde een eindje van de kant en werd daar dinsdagmiddag geraakt door een binnenvaartschip. De schade bleef uiteindelijk beperkt.

Wat er nou exact gebeurd is, is ook een technicus bij Stichting de Maasveren niet helemaal duidelijk. "Maar de pont is in ieder geval vanzelf van wal gegaan en een stukje het water in gedreven. De schipper is daar vervolgens van geschrokken." Wat volgt, is de botsing.

Op de beelden - gemaakt vanuit een auto op de pont- is te zien dat het om een aardige klap gaat. Toch zorgt die uiteindelijk alleen voor wat materiële schade. "Er is gelukkig geen persoonlijk letsel. Niet bij de mensen op de pont, ook niet op het schip"

En ook het scheepvaartverkeer heeft wonder boven wonder geen last gehad van de aanvaring. "Het schip is doorgevaren naar de sluis in Lith en heeft daar de boel gecontroleerd. Uiteindelijk heeft hier niets stilgelegen."