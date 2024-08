Noodweer in Breda: auto's knallen op putdeksels en ondergelopen kelders

De extreme regenval van dinsdagavond heeft op meerdere plekken in Breda voor flink wat ellende gezorgd. Zo liepen straten vol met water, en botsten meerdere auto's op putdeksels, die door de hoge waterstand wegdreven.

Dat laatste gebeurde op de Konijnenberg. Eén auto crashte na de botsing met de putdeksel tegen een lantaarnpaal, bij een andere auto gingen alle airbags af. Een derde auto hield lekke banden over aan het ongeluk.

Hoewel de schade aan de auto's groot is, zouden de bestuurders niet ernstig gewond zijn geraakt. Wel zou er een ambulance ter plaatse zijn geweest om de bestuurders te controleren. Medewerkers van de gemeente hebben de putten inmiddels terug op hun plek gelegd.

Ondergelopen kelders

Even verderop, in en rond Princenhage, stonden meerdere straten blank. Ook de weg onder het spoorviaduct van de Meester Bierensweg was onbegaanbaar. Een automobilist die dat toch probeerde, kwam vast te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd.

Ook voor bewoners van een flatgebouw aan de Maarten de Vriesstraat had de grote hoeveelheid regen nogal wat gevolgen. De kelders van het gebouw liepen vol met water. De brandweer kijkt daar mee naar een oplossing.

De Veiligheidsregio riep overigens op om alleen 112 te bellen in geval van nood. "Er komen veel meldingen binnen over wateroverlast. Bel alleen 112 in geval van spoed en onveilige situaties. Ga geen ondergelopen straten in, tenzij het noodzakelijk is om iemand te helpen en je dit veilig kunt doen."